Programa dá US$ 5 milhões para projetos em cinema O programa Ibermedia concedeu US$ 5 milhões para a realização de 76 projetos cinematográficos em 13 países, após uma reunião no Panamá de autoridades audiovisuais e cinematográficas ibero-americanas. Os países beneficiados pelo Ibermedia são Brasil, Argentina, Colômbia, Cuba, Chile, Espanha, México, Panamá, Peru, Porto Rico, Uruguai, Portugal e Venezuela, e os valores são para áreas de desenvolvimento, co-produção, distribuição, tratamento técnico e formação. Não foi divulgada a quantia que cada país receberá para a execução dos projetos. Mais informações no site www.programaibermedia.com.