Produtores desistem de filmar James Bond perto de Machu Picchu Os produtores do próximo filme do personagem James Bond, "Quantum of Solace", anunciaram na sexta-feira a decisão de cancelar as filmagens previstas para ocorrer perto das ruínas incas de Machu Picchu, principal atração turística do Peru, devido às más condições climáticas. A filmagem do 22o filme da série, com Daniel Craig no papel do espião britânico, deveria ter começado no início do mês em Cusco, cidade andina no sudeste do Peru, perto da antiga fortaleza inca. "Eles decidiram não vir por causa das condições climáticas. Não tinham certeza sobre a chuva e têm uma margem muito escassa de tempo", disse à Reuters Margarita Morales, diretora da produtora local Iguana, contratada para ajudar na filmagem. Em fevereiro, manifestantes indignados com mudanças nas leis para facilitar a construção de estradas perto de lugares históricos protestaram em Cusco, interditando estradas e ferrovias e tentando tomar o aeroporto local. Alguns funcionários do governo peruano se queixaram de que esses protestos põem em perigo o turismo e os investimentos em longo prazo.