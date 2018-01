Produtores de Sr. e Sra. Smith acusados de plágio O escritor neozelandês Gavin Bishop pretende processar por plágio os produtores de Sr.e Sra. Smith, filme protagonizado por Brad Pitt e Angelina Jolie que, segundo o autor, se baseia em um livro que escreveu para escolas. Segundo informa hoje o jornal The Dominion Post, Bishop está convencido de que o filme se baseia em The Secret Lives of Mr. and Mrs. Smith, um texto de 24 páginas que em 1997 foi distribuído em vários centros escolares dos Estados Unidos. Gavin indicou que sua obra e o filme guardam grandes coincidências, com a diferença de que no livro os Smith são espiões e no cinema matadores de aluguel. "É tudo muito parecido para ser uma simples coincidência. O filme é basicamente a mesma coisa, exceto que foi feito para adultos e amplia algumas tramas da história", disse o escritor. Gavin, autor de livros infantis, viu em junho do ano passado Sr.e Sra. Smith, dirigido por Doug Liman. No filme, Brad e Angelina são respectivamente John e Jane Smith, um casal comum que vive um casamento sem graça, com uma pequena diferença: ambos são matadores profissionais. Por uma ironia do destino, são colocados um contra o outro. Foi na produção de Sr.e Sra. Smith que Brad Pitt e Angelina Jolie se apaixonaram e chegou ao fim o casamento do ator com a também atriz Jennifer Aniston. Angelina, que já tem dois filhos adotivos, a etíope Zaraha e o cambojano Maddox, está grávida de Brad. O casal pretende morar em uma mansão em Malibu, nos Estados Unidos, após a oficialização da união.