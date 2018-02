Produtores de Hollywood anunciam indicações a melhor filme O Sindicato de Produtores de Hollywood (PGA, na sigla em inglês) anunciou na segunda-feira os indicados para seus prêmios de cinema e televisão, com "O Cavaleiro das Trevas" e "O Curioso Caso de Benjamin Button" entre as indicações para filme mais bem produzido. Ao lado desses dois filmes, "Frost/Nixon", "Slumdog Millionaire" e "Milk" figuram na lista dos melhores filmes segundo o PGA, enquanto Hollywood inicia a contagem regressiva para os Oscar, os prêmios mais importantes do cinema, que serão entregues em 22 de fevereiro. Os prêmios do sindicato de produtores e outros podem incentivar as vendas de ingressos nos cinemas e as chances de Oscar dos filmes, porque muitos membros do PGA também integram a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, cujos membros votam nos Oscar. O PGA também premia documentários, e, nessa área, os produtores de "Man on Wire", sobre um homem que em 1974 percorreu uma corda bamba entre as duas torres do World Trade Center, vão competir com "Procedimento Operacional Padrão", a visão do diretor Errol Morris sobre o abuso de prisioneiros em Abu Ghraib, e "Trouble the Water", uma história de sobrevivência após o furacão Katrina. Na categoria filme de animação mais bem produzido, "Kung Fu Panda" vai concorrer com "Wall-E" e "Bolt-Supercão". Mas o prêmio mais importante do PGA é o de melhor longa-metragem, devido a suas implicações para o Oscar, e os cinco filme indicados pelo sindicato têm posição de destaque na corrida pela estatueta deste ano. Dois filmes que vêm fazendo sucesso de público e de crítica são "Benjamin Button", estrelado por Brad Pitt, sobre um homem que rejuvenesce em lugar de envelhecer, e "Slumdog Millionaire", sobre a tentativa de um indiano pobre de vencer um game show na TV. "Milk", sobre o assassinado ativista pelos direitos civis dos gays Harvey Milk, teve bom desempenho nos cinemas de arte e levou Sean Penn a ser elogiado pelo papel de Milk. "Frost/Nixon", que relata as entrevistas feitas pelo apresentador de TV britânico David Frost com o ex-presidente americano Richard Nixon, também vem tendo bom desempenho em número limitado de cinemas americanos. "Batman - O Cavaleiro das Trevas" teve a maior performance de 2008 nas bilheterias, com vendas globais de quase 1 bilhão de dólares, e a atuação de Heath Ledger no papel do vilão Coringa emocionou o público. O PGA também premia programas de televisão americanos. A categoria de melhor produção de um drama de TV será disputada por "Boston Legal", "Lost", "Mad Men", "Dexter" e "Damages". As indicações na categoria comédia de TV foram dadas a "30 Roc", "The Office", "Curb Your Enthusiasm", "Entourage" e "Weeds". O sindicato dos produtores vai entregar seus prêmios numa cerimônia de gala em Los Angeles em 24 de janeiro.