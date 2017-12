Produtora será julgada por acidente de Harrison Ford em filmagem de Star Wars

A produtora do último filme de Star Wars será julgada no Reino Unido por um acidente durante a filmagem em que o ator Harrison Ford quebrou a perna, anunciaram, nesta quinta-feira, as autoridades britânicas.

O ator americano de 73 anos se machucou ao cair da porta de uma garagem nos estúdios Pinewood, perto de Londres, no dia 12 de junho de 2014, e as autoridades acreditam haver indícios de culpa da produtora Foodles Production.

"Realizamos uma investigação minuciosa e acreditamos dispor de provas suficientes para levar o caso à justiça", indicou o HSE, o organismo oficial responsável pela segurança no ambiente de trabalho.

A audiência do caso acontecerá no dia 12 de maio em um tribunal de Wycombe, a 50 km de Londres. Uma porta-voz da produtora disse que a segurança "é uma prioridade" da empresa. "Fornecemos plena cooperação durante a investigação do HSE pelo acidente que ocorreu em 2014 e nos sentimos decepcionados por esta decisão", acrescentou.

Star Wars: o Despertar da Força é o sétimo episódio da saga e se tornou um grande sucesso desde sua estreia, em dezembro passado. Em apenas dois meses, superou dois bilhões de dólares de arrecadação nas bilheterias.