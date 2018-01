Produtora divulga nome de novo filme de Woody Allen

O novo filme do cineasta americano Woody Allen terá o título de "You'll meet a Tall Dark Stranger", informou nesta segunda-feira, 26, a produtora espanhola Mediapro, que filmou o longa em parceria com a Antena 3 Films.

Os protagonistas do filme, que foi rodado durante sete semanas em Londres e deve estrear no segundo semestre do ano que vem, são os britânicos Anthony Hopkins e Naomi Watts, o espanhol Antonio Banderas, o americano Josh Brolin e a indiana Freida Pinto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O longa gira em torno dos membros de uma família, de suas vidas amorosas e das tentativas deles para solucionar seus complicados romances, segundo o comunicado divulgado pela Mediapro.

A previsão é que, depois de "You'll will meet a Tall Dark Stranger", a Mediapro produza outros dois filmes dirigidos por Allen.