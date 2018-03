Produtora de Santos fez animação indicada ao Oscar

O Brasil terá uma participação na entrega do Oscar no domingo. E será com um filme considerado azarão - a animação irlandesa O Segredo de Kells disputa a estatueta com pesos pesados como Up - Altas Aventuras e A Princesa e o Sapo. "Não acreditávamos nem na indicação, mas, como ela veio, não é improvável uma vitória", comenta Marcelo de Moura, diretor brasileiro que é dono da LightStar, produtora com sede em Santos que colaborou na produção de Kells. "Do total de 75 minutos, que é a duração do longa, nós realizamos os desenhos equivalentes a 40 minutos."

Produzido na forma tradicional, ou seja, à mão, o desenho conta a aventura do menino Brendon, de 12 anos, encarregado de escrever o mais fantástico dos livros. Como uma boa aventura, a história percorre uma floresta encantada habitada por uma serpente diabólica. "O grande interesse está no apelo universal da trama e, principalmente, no visual da animação, que não é convencional, computadorizado, mas artístico", acredita Moura.

O trabalho no Brasil começou em 2006 e durou quase dois anos. Para ser viabilizado, O Segredo de Kells foi produzido ainda na Bélgica (onde os desenhos brasileiros foram pintados) e na França (onde se fizeram os cenários e a composição final). "Tal distribuição barateia o custo final", conta Moura, lembrando que o filme custou cerca de US$ 8 milhões, uma bagatela diante dos US$ 150 milhões de Up.

O convite à LightStar veio depois que os produtores aprovaram o trabalho do brasileiro na animação Asterix e os Vikings. Moura, na verdade, já contabiliza um belo currículo, com participações em O Gigante de Ferro. Seu início foi precoce e curioso - com 13 anos, enviou uma seleção de desenhos do Mickey para os estúdios Disney. A resposta foi que deveria estudar mais. Feito isso, conseguiu vaga na equipe de criação de filmes como Pocahontas e Mulan. Kells estreia amanhã nos EUA e ainda não tem data no Brasil.