Produtora de 'O Lobo de Wall Street' vai pagar 60 milhões de dólares para encerrar processo

KUALA LUMPUR - A empresa por trás do filme O Lobo de Wall Street (2013) concordou em pagar 60 milhões de dólares ao governo dos Estados Unidos para encerrar uma ação civil que pedia a apropriação de bens supostamente adquiridos com dinheiro roubado de um fundo estatal da Malásia.

A produtora do filme, Red Granite Pictures, cofundada pelo enteado do primeiro-ministro malaio, havia anunciado em setembro que tinha chegado a um acordo com o governo dos EUA, mas à época não revelou nenhum valor.

De acordo com documentos apresentados a um tribunal da Califórnia nesta quarta-feira, a empresa também pagou para encerrar processos a respeito de seus direitos e juros relativos a dois outros filmes, Pai em Dose Dupla e Débi e Lóide 2.

"Estamos contentes por finalmente deixar esta questão para trás e esperamos poder redirecionar toda nossa atenção de volta ao nosso negócio de cinema", disse a Red Granite em um comunicado incluído entre os documentos.

Os procuradores norte-americanos alegaram que os três filmes foram financiados pela Red Granite usando dinheiro desviado do 1Malaysia Development Berhad (1MDB), um fundo estatal criado em 2009 pelo primeiro-ministro malaio, Najib Razak.

Embora Najib não tenha sido alvo de nenhuma ação, vários de seus sócios, inclusive seu enteado Riza Aziz, foram mencionados por investigadores dos EUA. Najib e Riza vêm negando insistentemente qualquer irregularidade.