Produtor de 'Survivor' e 'A Bíblia' vai refilmar 'Ben-Hur'

O produtor Mark Burnett (Survivor e A Bíblia) e a atriz Roma Downey (O Toque de um Anjo e A Bíblia) anunciaram que irão filmar uma nova versão do clássico épico Ben-Hur (1959) para os cinemas.

A Paramount Pictures e a MGM anunciaram nesta sexta-feira, 26, que serão coprodutores do longa, previsto para chegar aos cinemas em fevereiro de 2016.

O longa é baseado no livro de Lewis Wallace de 1880, que já sofreu inúmeras adaptações para as grandes telas. A mais conhecida é a de 1959, com Charlton Heston, vencedora de 11 Prêmios Oscar.

Burnett e Downey produziram recentemente o filme O Filho de Deus, que usa cenas da minissérie A Bíblia. Recentemente, a Paramout trouxe atenção para os temas bíblicos com o lançamento de Noé, longa que já lucrou US$ 300 milhões em todo o mundo.

