Produtor de <i>Senhor dos Anéis</i> faz filme sobre Bruce McLaren Barrie Osborne, um dos produtores premiados com o Oscar da trilogia O Senhor dos Anéis está preparando um filme sobre Bruce McLaren, o mito das corridas de Fórmula 1, segundo a revista Hollywood Reporter. "O neozelandês McLaren foi um dos maiores esportistas do mundo", disse Osborne. "Através da equipe McLaren Mercedes, seu nome ainda é sinônimo do automobilismo internacional." Bruce McLaren superou um problema nas articulações que o paralisou na infância para, aos 22 anos de idade, tornar-se o mais jovem vencedor de uma corrida de Fórmula 1, o Grande Prêmio dos EUA. Ele morreu num acidente automobilístico, dez anos depois, quando, em 1970, se encontrava numa fase de vitórias para a equipe McLaren. O projeto de US$ 100 milhões, que foi anunciado no sábado na corrida de A1 GP no resort turístico de Taupo, e deve começar a ser rodado no início de 2008. Um grupo de investidores neozelandeses está financiando o desenvolvimento do filme, e o produtor americano vai cuidar do financiamento da produção e de sua distribuição global. O entusiasta do automobilismo e veterano apresentador internacional de TV Michael Garlick vai unir-se a Osborne para produzir o filme, que vai empregar alguns dos carros originais de McLaren e será rodado na Nova Zelândia, Reino Unido, Mônaco, Alemanha, França e EUA.