Produtor de 'As Crônicas de Nárnia' é encontrado morto

O produtor executivo da saga As Crônicas de Nárnia, Perry Moore, foi encontrado morto na quinta-feira em seu apartamento de Nova York, publicou nesta sexta-feira o jornal Daily News em sua edição digital.

Ainda não se sabe as causas exatas da morte do produtor, de 39 anos, mas, segundo o jornal, poderia se tratar de uma overdose de oxicodona, um analgésico muito potente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hunter Hill, esposa de Moore, o encontrou inconsciente no banheiro do apartamento onde viviam, no bairro nova-iorquino do SoHo, e a morte foi confirmada pouco depois.

"Estava com um humor estupendo, ninguém esperava isto", disse ao jornal o pai do produtor, Bill Moore.

Além de produzir os filmes da saga As Crônicas de Nárnia, Perry Moore escreveu em 2007 um romance sobre um super-herói homossexual, Hero, que foi bem recebido pelo público. Ele também codirigiu(junto de sua esposa) o filme Lake City, em 2008, do qual participou a atriz Sissy Spacek.

Os três filmes da série As Crônicas de Nárnia, baseados nos livros do escritor britânico C.S. Lewis, arrecadaram no mundo todo mais de US$ 1,5 bilhão em bilheteria, segundo o site especializado Box Office Mojo.