Produtor adota tática inédita para arrecadar verba

Casey Walker, um diretor de televisão, espera arrecadar um milhão de dólares canadenses vendendo frames individuais de um filme ainda não produzido. Como retorno, os investidores receberão uma parcela proporcional dos lucros. Um único frame - que dura 0,4 segundos - custa 10 dólares canadenses e os investidores podem comprar quantos quiserem. Além de acionistas do filme, os investidores poderão colocar uma imagem ou um vídeo no site do filme, e podem usar isso como link para suas páginas pessoais. A idéia é semelhante ado site Million Dollar Home Page, fundado pelo estudante britânico Alex Tew, que em apenas 4 meses vendeu um milhão de pixels por US$ 1 cada. Diversas marcas consagradas, inclusive o The Times e o eBay, compraram um espaço no site do garoto como uma forma de obter publicidade universal. O filme tem 144 mil frames, o que significa que o custo total do filme será 1,44 milhões de dólares canadenses. Os lucros serão dividido entre a produção do filme e proporcionalmente entre os acionistas. Os investidores terão seus nomes inclusos nos créditos do longa-metragem, mas terão de pagar a entrada do cinema. Em entrevista concedida ao Times Online, Walker, de 32 anos, disse: "Estou tentando mudar os processos que fazem o filme. Quando eu conseguir provar que esse modelo funciona, pretendo abrir um grande estúdio online, onde os investidores poderão comprar ações de qualquer filme que escolherem." "Por muito tempo houve um clube que apenas os ricos e poderosos podiam participar. Agora a velhinha do Arkansas também vai poder ser uma integrante e verá seu nome nas telonas de cinema." O Filme que é chamado Free For All... But You!, conta a história de um homem que se apaixona por uma mulher, mas luta contra esse sentimento porque ela mantém um 'relacionamento aberto' com 7 pessoas, o que significa que ela consegue fazer sexo casual e não se sentir culpada por isso. "É uma comédia romântica que fala sobre sexo, segue a linha de Quem vai ficar com Mary e Procura-se Amy", diz o produtor. A trama foi escrita há 9 anos por um parceiro de Walker. O primeiro esboço do script ficou pronto em 2001. Desde então o projeto está abandonado, seus produtores não conseguiram verba suficiente. Em seu website My Million Dollar Movie (Meu Filme de 1 Milhão de Dólares, em português), Walker descreve uma noite de janeiro de 2006 quando, "tarde da noite, bebendo whisky barato", ele teve a idéia vender frames individuais para arrecadar o dinheiro necessário. Na mesma época, ele viu uma reportagem sobre a Million Dollar Home Page, e sentiu que o plano daria certo. Até agora, 16.391 frames foram vendidos (ou 11 minutos e 23 segundos do filme). O maior investidor apostou US$ 52.560, o que o dá direito a 1,25% de todos os lucros do filme. Walker, que nasceu em Ontario, disse que para o elenco, procuraria "jovens canadenses que se consagraram nos EUA", mas não quis citar nomes. Ele pretende começar as filmagens ainda esse ano.