'Procurando Nemo' e 'A Pequena Sereia' mergulham na era do 3D

"A Bela e a Fera", de 1991, deve ganhar uma versão em 3D para ser exibida por tempo limitado nos cinemas em janeiro. Em seguida virão "Procurando Nemo" (setembro/2012), "Monstro S/A" (janeiro/2013) e "A Pequena Sereia" (setembro/2013).

"As grandes histórias e os grandes personagens são atemporais, e na Disney temos a sorte de ter um grande tesouro de ambas as coisas", disse Alan Bergman, presidente do Estúdio Walt Disney.

"Estamos animados por darmos às plateias de todas as idades a chance de experimentar essas histórias adoradas em um jeito novo e excitante, com o 3D, e, no caso das gerações mais jovens, pela primeira vez na tela grande", disse ele em nota.

Desde 1994, "O Rei Leão" já faturou mais de 880 milhões de dólares em nível mundial. Com a versão em 3D, a história ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares nos cinemas do mundo inteiro.

"A Bela e a Fera" e "A Pequena Sereia", ambos da Disney, faturaram até hoje 380 milhões e 228 milhões de dólares, respectivamente.

Já "Monstros S/A" e "Procurando Nemo", da Pixar, arrecadaram 526 milhões e 867 milhões de dólares, respectivamente.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)