'Procurando Dory' tem a melhor estreia da história da animação

As famílias norte-americanas foram ao cinema em massa neste fim de semana, impulsionando Procurando Dory para uma arrecadação de US$ 136,2 milhões nas bilheterias, um novo recorde para a estreia de um filme de animação.

A sequência de Procurando Nemo, de 2003, ganhou força devido a críticas positivas e pelo carinho remanescente do primeiro filme, premiado com o Oscar.

O longa é um retorno da Pixar à boa forma após o estúdio de animação por trás de Toy Story e Os Incríveis sofrer seu primeiro fracasso de caixa no ano passado com O Bom Dinossauro.

"É incrível quando você olha para a longevidade da marca, sua viabilidade, e o entusiasmo irrestrito que praticamente todo mundo tem pela Pixar", disse Paul Dergarabedian, analista de mídia sênior da comScore.

Procurando Dory é centrado em uma peixe azul com perda de memória de curto prazo e sua busca para se reunir com seus pais há muito tempo perdidos. Os resultados de seu fim de semana de estreia passaram as marcas de sucessos anteriores: US$ 121,6 milhões no lançamento de Shrek Terceiro, em 2007, e fica como a segunda melhor estreia em meses de junho, atrás dos US$ 208,8 milhões de Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros.

Internacionalmente, Procurando Dory acrescentou outros US$ 50 milhões para a sua franquia de 29 mercados, incluindo Austrália, Argentina, Rússia e China, onde sua estreia de US$ 17,5 milhões se tornou o maior lançamento da Pixar de todos os tempos.

O sucesso de Procurando Dory vem com a Disney, controladora da Pixar, dominando a indústria do cinema, respondendo a três filmes de maior bilheteria em todo o mundo no ano com Zootopia, O Livro da Selva e Capitão América: Guerra Civil.

Outra grande estreia do fim de semana, Central de Inteligência também ressoou entre os espectadores, acumulando US$ 34,5 milhões. Dwayne Johnson e Kevin Hart são os protagonistas da comédia de ação que custou US$ 50 milhões.

Central de Inteligência gira em torno de um ex-geek (Johnson) que retorna à sua reunião do ensino médio como um musculoso agente especial e pede ajuda a um ex-atleta (Hart) para uma missão perigosa.

O campeão de bilheteria da semana passada, Invocação do Mal 2 caiu para o terceiro lugar. A sequência de terror perdeu 62% desde a sua estreia, para US$ 15,6 milhões. O filme arrecadou US$ 71,7 milhões em duas semanas de lançamento.