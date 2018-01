'Procurando Dory' pode ter o primeiro casal gay da Disney; veja o trailer

Com estreia prevista para 30 de junho, a animação Procurando Dory pode ter o primeiro casal gay da história da Disney no cinema. No trailer divulgado recentemente, duas mulheres aparecem rapidamente cuidando de um bebê num parque.

A ideia de que se trata de um casal mobilizou as pessoas nas redes sociais, com alguns festejando a iniciativa e outros já anunciando boicote à continuação de Procurando Nemo. Depois de ajudar Marlin a encontrar seu filho Nemo, Dory, que tem problema de memória, recupera alguma lembrança de sua família e, saudosa, sai em busca dela.

Ellen DeGeneres é quem dubla a voz de Dory. Entre os outros dubladores estão Albert Brooks, Idris Elba, Eugene Levy, Diane Keaton, Ty Burrell, Willem Defoe e Ed O'Neill.

Veja o trailer