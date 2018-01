Príncipe William preside a academia do cinema britânico

O príncipe William foi nomeado o novo presidente da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas (Bafta, na sigla em inglês), conforme foi anunciado segundo anunciado no domingo, 21, durante a entrega dos prêmios do cinema do Reino Unido.

O segundo na linha de sucessão do trono do país segue os passos de seu avô, o Duque de Edimburgo, que em 1959 foi o primeiro presidente da Academia.

Quinto presidente da Bafta, o príncipe William assume o cargo no lugar do cineasta Richard Attenborough. Seu primeiro ato oficial no novo cargo foi a entrega do prêmio Bafta Fellowship à veterana atriz britânica Vanessa Redgrave pelo conjunto de sua obra.

O príncipe William foi um dos últimos a chegar ao tapete vermelho da Royal Opera House, palco da cerimônia de premiação. Sorridente, apertou a mão de muitos dos curiosos que vieram ver os astros que chegavam ao evento.