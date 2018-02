Primeiro vídeo de 'Han Solo' é mostrado em comercial do Super Bowl

Durante o intervalo comercial do Super Bowl, foram apresentadas as primeiras imagens de Han Solo: Uma História Star Wars, faltando apenas quatro meses para o lançamento do filme. O trailer completo será lançado nesta segunda-feira, 5.

A história contará as aventuras de Han Solo, interpretado por Alden Ehrenreich, no mundo criminoso a bordo da Millenium Falcon, na presença de seu copiloto Chewbacca. Solo irá encontrar Lando Calrissian (Donald Glover, de Homem-Aranha: De Volta ao Lar) durante uma jornada que definirá o caminho de um dos heróis da saga Star Wars.

Entre o elenco ainda estão os atores Emilia Clarke, Woody Harrelson, Phoebe Waller-Bridge e Paul Bettany. O filme estreia no dia 24 de maio de 2018, com direção de Ron Howard.