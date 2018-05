Primeiro trailer oficial de 'Saga Crepúsculo: Amanhecer' é divulgado

Robert Pattinson e Taylor Lautner apresentaram na noite deste domingo, 05, durante a premiação da MTV Movie Awards, o trailer da primeira parte de Amanhecer, o quarto filme da Saga Crepúsculo.

O vídeo de dois minutos revela cenas do casamento e da lua-de-mel, filmada no Brasil, de Edward e Bella, trama central do longa inspirado na obra da escritora norte-americana Stephanie Meyer.

O último filme da série, Eclipse, foi o maior vencedor do MTV Awards, prêmio em que os espectadores escolhem seus favoritos do cinema. O longa levou a melhor nas categorias Melhor Filme, Melhor Ator (Robert Pattinson), Melhor Atriz (Kristen Stewart), Melhor Beijo (de novo Pattinson e Stewart) e Melhor Cena de Luta (Robert Pattinson, Bryce Dallas Howard e Xavier Samuel).

A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 estreia em novembro.

