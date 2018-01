Primeiro trailer de filme sobre o palhaço Bozo tem sexo, drogas e briga pela audiência

A vida profissional e pessoal do palhaço Bozo são o foco do filme Bingo - O Rei das Manhãs, que teve seu primeiro trailer divulgado nesta segunda-feira, 5. No longa, quem interpreta a estrela infantil é Vladimir Brichta, que mostra uma rotina de sexo, drogas e luta pela audiência vivida por Arlindo Barreto.

O nome original do palhaço teve de ser trocado. Mas é só nisso que o filme alivia: nas imagens mostradas no trailer, o personagem aparece cheirando cocaína, participando de orgias e em um relacionamento com sua diretora, vivida por Leandra Leal.

As primeiras imagens de Bingo - O rei das manhãs foram apresentadas na Comic Con Experience. Emanuelle Araújo também está no elenco, interpretando uma personagem que lembra a rainha do bumbum Gretchen - com quem Bozo teria tido um caso. Bingo - O Rei das Manhãs está previsto para chegar às telonas 2017.