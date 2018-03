Primeiro teaser trailer do novo 'Harry Potter' já está na web

Já está na internet o primeiro pequeno trailer, chamado de teaser, de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o sexto filme da saga do bruxinho criado pela escritora britânica JK Rowling. Veja também: Assista ao teaser trailer de 'Harry Potter e o Enigma do Príncipe' Divulgadas novas fotos do próximo filme de Harry Potter Especial Harry Potter Para os fãs mais fervorosos, a seqüência de 23 segundos pode não saciar a curiosidade, mas sim atiçar ainda mais a vontade de assistir ao longa. O teaser trailer não mostra cena, personagem ou dica nenhuma sobre o próximo filme. É possível escutar apenas a voz do professor Dumbledore falando para Harry a seguinte frase: "Once again I must ask the most of you, Harry". ("Mais uma vez eu tenho que pedir o seu melhor, Harry", em tradução livre). O teaser trailer de Harry Potter e o Enigma do Príncipe está sendo exibido nas salas IMAX dos Estados Unidos, junto de Batman - O Cavaleiro das Trevas. O sexto filme, que traz Daniel Radcliffe novamente na pele do bruxo, deve chegar aos cinemas brasileiros em 21 de novembro.