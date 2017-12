Primeiro encontro de Barack Obama e Michelle vai virar filme

Durante uma tarde de verão em 1989, o estudante de direito Barack Obama e a jovem advogada Michelle Robinson percorreram Chicago em seu primeiro encontro, em um dia que será recriado agora no filme Southside With You, de Richard Tanne.

Obama, então em seu primeiro ano na Universidade de Harvard, conheceu Michelle no escritório de advogados Sidley Austin, onde ela era sua tutora. Em 30 de junho de 1989, eles decidiram se ver fora do escritório no que seria o primeiro encontro: visitaram o prestigiado Art Institute de Chicago, comeram no pátio, tomaram um sorvete em um Baskin Robbins e foram ao cinema ver o filme do momento: Faça a Coisa Certa, de Spike Lee.

"Eu a levei para ver o filme que todo mundo falava, dirigido por alguém que não era muito conhecido, mas com uma história muito boa", disse o presidente.

"Ele estava tentado me mostrar todas as facetas de sua personalidade: era inovador, culto e sensível", comentou Michelle Obama no vídeo da campanha eleitoral de 2012 no qual revelou como foi o primeiro encontro do casal.

Os jovens apaixonados, que se casaram três anos depois, não podiam imaginar então que esse primeiro encontro, que incluía uma sessão de cinema, chegaria um dia à grande tela.

Southside With You começará a ser rodado no próximo ano em Chicago e terá como protagonista Tika Sumpter ("Get On Up") no papel de Michelle. Ainda não foi decidido quem interpretará Obama e nem começaram a circular nomes de possíveis candidatos.

"Estamos emocionados em produzir este filme inteligente e atemporal que revela uma das grandes histórias de amor de nosso tempo", comentou Tracey Bing, produtora do filme junto com Stéphanie Allain ("Ritmo de um Sonho", "Entre o Céu e o Inferno").

"(O diretor) Richard ("Worst Friends", "The Roman") capta perfeitamente a essência dessa conexão romântica entre Barack e Michelle Obama, que é tão evidente na maneira em que se olham. Desejamos encontrar o Barack perfeito", acrescentou a produtora.

"Southside With You" será um filme intimista do estilo de "Antes do Amanhecer" (Richard Linklater, 1995) no qual, como na visita a Viena de Jesse e Céline após se conhecer em um trem, a conversa e os passeios dos personagens são o fio condutor da história.

"Em nosso primeiro encontro, a convidei para tomar o melhor sorvete da Baskin Robbins. E depois a beijei", contou Obama em 2007 à "The Oprah Magazine".

Para rememorar esse momento já histórico, uma placa lembra desde 2012 o primeiro beijo dos Obama no local onde ficava a sorveteria e que hoje é ocupado por um restaurante de fast-food.

É sabido que Michelle Robinson, então uma advogada de 25 anos, rejeitou em um primeiro momento as tentativas de aproximação do jovem Barack, de 27, que trabalhava como associado durante o verão na empresa.

"Sou sua tutora, não é apropriado", costumava argumentar a agora primeira-dama, a quem Obama propôs inclusive deixar o trabalho para poder se relacionarem. Obama, que no ano anterior tinha sido organizador comunitário nos bairros mais pobres de Chicago, teve muitas dúvidas sobre fazer parte de um grande escritório de advogados, mas as dívidas universitárias o fizeram optar por isso.

Finalmente, em uma tarde de verão de 1989, Michelle aceitou o encontro que durou o dia todo e deu passagem a uma história de amor que antes de chegar aos cinemas já acontece em um cenário cinematográfico: a Casa Branca.