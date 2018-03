Primeiro dia de 'Transformers' bate recorde de estreias na 4a

Rico em efeitos especiais, o filme sobre uma guerra entre aliens e robôs quase superou o primeiro dia de "Batman - O Cavaleiro das Trevas" nos cinemas, no ano passado. "Cavaleiro" é estrelado pelo ator Heath Ledger, premiado postumamente com o Oscar, e vendeu 67,2 milhões de dólares nos EUA no dia de sua estreia, uma sexta-feira.

As vendas de ingressos do primeiro dia de "Transformers", lançado pela Paramount Pictures e produzido com a DreamWorks, incluem 16 milhões de dólares arrecadados nas sessões da meia-noite e garantem ao filme a maior bilheteria de todos os tempos numa quarta-feira, de acordo com a Hollywood.com Box Office.

O recorde anterior para uma quarta-feira era de "Harry Potter e a Ordem da Fênix", que vendeu 44,2 milhões de dólares em sua estreia numa quarta-feira de julho de 2007, incluindo 12 milhões de dólares das sessões da meia-noite.

O novo filme é uma seqüência de "Transformers", de 2007, que arrecadou ao todo mais de 700 milhões de dólares em todo o mundo. Hollywood vem torcendo para que a sequência possa ajudar a indústria cinematográfica a recuperar-se, depois das vendas relativamente fracas de ingressos nas últimas semanas.

"Transformers" é baseado em brinquedos e histórias em quadrinhos sobre carros que passam por uma metamorfose e viram "autobots" que combatem "decepticons" extraterrestres que querem controlar a Terra.

