Primeiro ator a interpretar Godzilla no cinema morre aos 88 anos

O homem que vestiu uma fantasia de borracha para interpretar o Godzilla original, invadindo cidades japonesas e destruindo-as com golpes de seu rabo enorme, morreu aos 88 anos, informou a empresa de cinema Toho nesta terça-feira.

Haruo Nakajima, que usou a vestimenta desajeitada para encarnar o monstro que emergiu das profundezas como resultado de um teste de bomba de hidrogênio no "Godzilla" original de 1954, morre na segunda-feira devido a uma pneumonia, disse um porta-voz da Toho.

A primeira fantasia pesava 100 quilos, e era tão difícil respirar dentro dela que um tubo de oxigênio foi inserido, lembrou Nakajima anos mais tarde. Ele interpretou o monstro em uma dúzia de filmes até o ano de 1972.

O primeiro "Godzilla" --cujo nome é uma combinação de "gorila" com a palavra japonesa para baleia-- surgiu nas praias como um símbolo das armas atômicas menos de uma década depois dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, além das frustrações com os Estados Unidos, que tinham acabado de fazer um teste com uma bomba de hidrogênio no atol de Bikini que contaminou um barco repleto de pescadores japoneses.

O filme mais recente da franquia, que inclui produções japonesas e norte-americanas, foi feito pela Toho em 2016.