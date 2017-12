Primeira produção italiana da Disney estréia nos EUA O filme Salvatore - Questa è la Vita, de Gian Paolo Cugno, primeira realização italiana da Disney, já vencedor de diversos prêmios, será apresentado na quinta-feira, 26, no Giffoni Hollywood, evento que expõe em Los Angeles os filmes dos melhores festivais internacionais jovens. Há alguns dias, Cugno está em Hollywood para competir no festival. A idéia do Giffoni Hollywood é intensificar o conhecimento recíproco entre o American Style of Life e as demais culturas e sobretudo mostrar aos jovens as produções mais significativas. Na sua terceira edição - que acontece de 23 a 29 de abril -, participam também do festival expoentes do mundo cinematográfico norte-americano e milhares de estudantes. A exibição de Salvatore, obra selecionada na Itália, acontecerá no Chinese Theatre, "templo" do Oscar.