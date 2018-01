Primavera Árabe e Fukushima estrelam no Festival de Berlim

O festival vai exibir documentários e obras de ficção de cineastas árabes que investigam o progresso turbulento dos levantes populares na região árabe em 2011 e exploram as questões filosóficas e políticas levantadas pelas demonstrações muitas vezes sangrentas.

Alguns dos primeiros filmes a falar sobre a agitação social provocada pelo tsunami japonês e o desastre nuclear em Fukushima no ano passado também farão sua estreia internacional no festival.

O material complementava a tradição política do evento, disse Kosslick.

"(Mostrar esses filmes) é um caminho natural para nós, não apenas porque somos um festival político", disse ele a um pequeno grupo de jornalistas estrangeiros.

"Estamos exibindo os filmes a fim de criar uma imagem maior do levante e do despertar... foi natural relacionar esses filmes com nossas outras atividades", disse.

O festival de cinema, que também é chamado de Berlinale, é bem conhecido pelo engajamento no debate político. No ano passado virou uma plataforma de protesto contra a prisão do diretor iraniano Jafar Panahi.

Neste ano, o festival continuará o debate sobre a posição do artista na sociedade, com a estreia internacional de um documentário sobre o artista chinês dissidente Ai Weiwei.

"O papel do artista no mundo, e o papel do poder e da falta de poder também são temas de nossos filmes e das discussões neste ano", disse Kosslick. Mas o Berlinale também tenta casar o sofrimento com o esplendor.

Várias estrelas de Hollywood devem passar pelo tapete vermelho neste ano, e a atriz indicada para o Oscar Meryl Streep será homenageada com um Urso de Ouro pelo conjunto de sua obra em uma exibição de seu último filme, "A Dama de Ferro", no qual ela interpreta a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher.

Jake Gyllenhaal e Charlotte Gainsbourg estarão juntos no júri internacional do festival, que vai escolher o vencedor do Urso de Ouro, o principal prêmio do evento, entre 17 filmes.

Um dos filmes cotados para o prêmio, "Les Adieux à la Reine", com Diane Kruger no papel de Maria Antonieta, vai abrir o festival em 9 de fevereiro em sua estreia mundial.

O Berlinale, que acontece de 9 a 19 de fevereiro, é um dos principais festivais de cinema do mundo, ao lado do de Cannes (França), Toronto (Canadá), Sundance (Estados Unidos) e Veneza (Itália).