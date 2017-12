Presidente da divisão de animação da Disney fala sobre 'Zootopia'

Em fevereiro, Andrew Millstein, presidente da Walt Disney Animation Studios, esteve em São Paulo para um encontro com jornalistas de cinema. Veio apresentar cenas de Zootopia – Essa Cidade É o Bicho e falar sobre a animação que estreou quinta, 17, no Brasil. O filme celebra duplamente a diversidade e técnicas digitais cada vez mais elaboradas de animação. Mais que uma cidade, Zootopia é uma utopia. Nela vivem somente animais, que se vestem e agem como humanos. Divide-se por regiões climáticas. A simples passagem de um túnel leva o espectador de uma paisagem seca como a do Saara para o frio úmido do Polo Norte. E é nesse mundo, que desembarca Judy Hopps.

Seu sonho é ser a primeira policial de seu gênero. Judy é coelha. Todos debocham dela, mas Judy consegue se formar na academia e segue para Zootopia disposta a virar uma policial investigativa de verdade. Há um lema em Zootopia – você pode ser o que quiser. Basta querer. Para provar que isso é verdade, Gazelle, a artista símbolo da cidade, canta Try Everything. Na verdade, quem canta é Shakira, que emprestou não apenas a voz para a canção como serviu de modelo para a personagem. Andrew Millstein destacou o aspecto ‘inserção social’ do filme. Para incrementar a história, Judy associa-se a um raposo, e você sabe que eles não são confiáveis. A ideia de Zootopia é que é preciso vencer preconceitos e desconfianças. Só assim a coelha e o raposo vão desmontar... Olha o risco de spoiler. O que você precisa saber é que o sonho de Zootopia está ruindo. Animais dóceis tornam-se predadores sanguinários. E tudo faz parte de um plano corrupto para destruir a liberdade e militarizar a utopia. A seguir, algumas das histórias que Millstein contou.

Realismo. Para criar os animais com a maior exatidão possível, os diretores Byron Howard, Rich Moore e Jared Bush fizeram pesquisas apuradas. Foram duas viagens até a savana africana, com direito a vários dias de permanência para observar animais como leões, emas e girafas. Como andam, comem, mas isso não foi tudo. “Nossas equipes criaram programas avançados para reproduzir cor e textura dos mais diferentes tipos de animais. E ainda estudaram a dinâmica do vento sobre pelos e plumagens, para garantir rigorosa autenticidade.”

A cidade. Millstein contou que o visual de Zootopia envolveu arquitetos, urbanistas e artistas conceituais. “Para criar os diferentes climas, concebemos a imensa muralha que divide a cidade em áreas. No lado do deserto há um superaquecedor, no do polo um ar condicionado também gigantesco. E o espectador, com seu olho atraído para o conjunto, pode nem se dar conta, mas pensamos em todos os detalhes. Na parte tropical, a chuva não cai do céu, mas dos galhos das árvores que têm um sistema de irrigação semelhante ao usado para regar a grama dos jardins. O trem-bala colocou problemas interessantes quanto à perspectiva, mas nossos artistas já estão acostumados a resolver com as ferramentas da tecnologia digital. O mais divertido foi o metrô urbano. Para abrigar animais tão diversos, de girafas até ratos, foram criados três tipos de portas. De acordo com o tamanho, cada animal se utiliza da sua.”

Humor. “Nossas animações sempre se destacam pelo humor. Na cena em que Judy precisa descobrir o motorista pela placa de um carro, ela vai ao departamento de trânsito de Zootopia e descobre que os funcionários são... bichos-preguiça! Os movimentos superlentos contrastam com a aceleração de Judy. Nossos animadores se divertiam muito e esperamos que o público também.”

Shakira. “Ela ficou superanimada com o convite. Colaborou com Howard, Rich e Bush (os diretores) e deu sugestões preciosas que ajudaram a moldar Gazelle como representação dela mesma. E só o fato de a termos cantando o tema Try Everything, já é motivo de felicidade para nós.”