Presença brasileira, glamour e protesto no fim de semana do Red Carpet de Cannes

Nem só de glamour e de estrelas internacionais se faz um Festival de Cannes. O fim de semana foi a vez da atriz brasileira Alice Braga desfilar pelo tapete vermelho em companhia do ator mexicano Gael Garcia Bernal, com quem estrela El Ardor.

Coprodução entre Brasil e Argentina, o longa foi exibido em sessão hors concours (afinal, Gael é membro do júri oficial desta edição) e conta ainda com o ator Chico Diaz no elenco.

Outra brasileira que chamou atenção foi a top Adriana Lima, que foi à sessão de The Homesman com um tomara-que-caia de cetim ultra moderno.

Entre as estrelas do fim de semana, Jessica Chastain roubou a cena ao escolher um longo azul para a sessão de gala de seu filme The Disappearenc of Eleanor Rigby. Já a italiana Monica Bellucci estava impecável. Discreta e ao mesmo tempo sexy em seu look preto, escolhido para a sessão de Le Meraviglie, também em competição oficial.

Para fechar, o elenco de "garotos com artrite" de Os Mercenários 3 empunhou cartazes com os dizeres "Tragam de volta nossas garotas', em apoios às 200 meninas nigerianas que foram sequestradas por um grupo terrorista em 15 de abril.