Prepare-se para as 100 Guerras nas Estrelas Primeiro, George Lucas idealizou e produziu os três primeiros episódios que lotaram os cinemas a partir da década de 70. Na virada do século, mais três longas davam aos fãs a impressão de que a saga de Guerra nas Estrelas e a jornada do herói Luke Skywalker estava completa. Até que seu criador decidiu liberar uma versão para a televisão: inspirada nos filmes, seus produtores revelaram que a série terá pelo menos 100 episódios. Em entrevista à rede britânica BBC, Rick McCallum, antecipou que uma equipe de roteiristas vai se reunir ainda este ano para dar início ao projeto, cujas filmagens devem começar em 2008. O seriado vai se situar entre os episódios três e quatro da versão feita para o cinema e terá como fio condutor os primeiros vinte anos na vida do herói Luke Skywalker. Esse é um período que não foi abordado a fundo nos filmes da série e que deixa muitos fãs curiosos sobre a infância e a entrada na vida adulta do filho do vilão Darth Vader e a rainha Amídala. De acordo com o produtor, o seriado deve contar com muitos personagens novos e vai ter uma grande dose de drama. Rick McCallum acrescentou que é pouco provável que qualquer das estrelas dos filmes vistos no cinema participe da versão para a TV. George Lucas, o criador de Guerra nas Estrelas, vai participar do seriado. Mas antes ele deve concluir o roteiro para o próximo filme da série Indiana Jones. Depois, Lucas trabalhará no roteiro de Red Tails, um filme que fala da participação de pilotos americanos na 2.ª Guerra Mundial. Só então Lucas começará a trabalhar na versão de Guerra nas Estrelas para a TV. Episódio III: A Vingança dos Sith, lançado em 2005, marcou o fim da saga no cinema. O episódio final arrecadou quase US$ 870 milhões nas bilheterias - somente fora dos Estados Unidos.