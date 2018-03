Prêmios da crítica indicam quais filmes devem faturar o Oscar

Os ganhadores da 87ª edição do Oscar só serão conhecidos nesse domingo (22), quando forem abertos os envelopes das 24 categorias. No entanto, algumas delas já são dadas como certas, por causa da temporada de premiações pré-Oscar, que começou pra valer em dezembro do ano passado, quando três importantes prêmios da crítica americana divulgaram suas escolhas: O National Board of America (NBA), o da Associação de Críticos de Los Angeles e do Círculo de Críticos de Nova York. Além desses prêmios, em janeiro aconteceu o do Globo de Ouro e dos Sindicatos de Atores (SGA) e de Produtores (PGA) e se encerrou no início de fevereiro com o do Sindicato de Diretores (DGA) e do BAFTA.

Ao analisar a relação dos ganhadores desses prêmios com a do Oscar, nos últimos dez anos, nas principais categorias, acrescidas de filme estrangeiro e documentário, percebe-se que os melhores índices de acerto (em porcentagem), em cinco das oito categorias, são dos prêmios dos Sindicatos. Em relação a filme, o prêmio do PGA acertou 70%. O vencedor do PGA foi Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro G. Iñárritu. Será que o Oscar vai ignorar a força de realização de Boyhood ? - Da infância à juventude?. Ou vai fazer como no ano passado, dando o prêmio de direção para Iñárritu e o de filme para Boyhood?.

Quando se trata de melhor documentário, o índice de acerto do PGA, não é o melhor dos prêmios contemplados, ficando apenas com 42,86% (o melhor indicador é do National com 60% de acerto). Na categoria, Citizenfour, de Laura Poitras, deve ganhar.

Para melhor diretor, o índice de acerto do DGA foi de 90%. Dificilmente Iñárritu, que ganhou o DGA, perderá o seu Oscar para Richard Linklater. Pelos números analisados, os índices de acerto dos prêmios da crítica (National, Los Angeles e Nova York) em relação ao Oscar, ficaram, em quase todas as categorias, abaixo dos 50%, sendo, portanto, os piores indicadores (o melhor é dos Sindicatos, seguido do BAFTA).

Quando se trata do prêmio de atuação, a entidade da categoria, o SAG, tem seus melhores índices para ator (100%), atriz (70%, igual ao do BAFTA) e melhor atriz coadjuvante (80%). Na outra (ator coadjuvante), o melhor indicador foi o do Globo de Ouro (80%). Nas quatro categorias, a única incerteza de premiação que resta em relação ao Oscar é de ator, que ficará entre Michael Keaton, por Birdman e Eddie Redmayne, por A teoria de tudo, com vantagem para Redmayne.

Julianne Moore certamente levará a sua estatueta de melhor atriz, por Para Sempre Alice. Os outros dois candidatos, Patricia Arquette, por Boyhood (atriz coadjuvante) e J.K. Simmons, por Whiplash - Em busca da perfeição (ator coadjuvante) já devem ter reservado lugares nas estantes de suas casas para colocar o Oscar.

Ainda pairam dúvidas sobre a categoria de melhor filme estrangeiro, já que os índices de acerto pouco ajudam. O melhor indicador é o do Globo de Ouro, que teve 50% de acerto, enquanto os outros oscilaram entre 10% a 40%, o prêmio ficará entre Ida (Polônia) ou Leviatã (Rússia).

Os indicados

Melhor filme

Sniper Americano

Birdman

Boyhood: Da infância à juventude

O Grande Hotel Budapeste

O Jogo da Imitação

Selma

A Teoria de Tudo

Whiplash

Melhor diretor

Alejandro Gonzáles Iñárritu (Birdman)

Richard Linklater (Boyhood)

Bennett Miller (Foxcatcher: Uma história que chocou o mundo)

Wes Anderson (O Grande Hotel Budapeste)

Morten Tyldum (O Jogo da Imitação)

Melhor ator

Steve Carell (Foxcatcher)

Bradley Cooper (Sniper Americano)

Benedict Cumbertatch (O Jogo da Imitação)

Michael Keaton (Birdman)

Eddie Redmayne (A Teoria de Tudo)

Melhor atriz

Marion Cotillard (Dois dias, Uma Noite)

Felicity Jones (A Teoria de Tudo)

Julianne Moore (Para Sempre Alice)

Rosamund Pike (Garota Exemplar)

Reese Whiterspoon (Livre)

Melhor ator coadjuvante

Robert Duvall (O Juiz)

Ethan Hawke (Boyhood)

Edward Norton (Birdman)

Mark Ruffalo (Foxcatcher)

J.K. Simmons (Whiplash)

Melhor atriz coadjuvante

Patricia Arquette (Boyhood)

Laura Dern (Livre)

Keira Knightley (O Jogo da Imitação)

Meryl Streep (Caminhos da Floresta)

Emma Stone (Birdman)

Melhor documentário

O Sal da Terra

CitizenFour

Finding Vivian Maier

Last days

Virunga

Melhor roteiro adaptado

Sniper Americano

O Jogo da Imitação

Vício Inerente

A Teoria de Tudo

Whiplash

Melhor roteiro original

Birdman

Boyhood

Foxcatcher

O Grande Hotel Budapeste

O Abutre

Melhor longa de animação

Big Hero 6

Boxtrolls

Como Treinar Seu Dragão 2

Song of the Sea

O Conto da Princesa Kaguya

Melhor longa estrangeiro

Ida (Polônia)

Leviatã (Rússia)

Tangerines (Estônia)

Timbuktu (Mauritânia)

Relatos Selvagens (Argentina)

Melhor fotografia

Birdman

O Grande Hotel Budapeste

Ida

Sr. Turner

Invencível

Melhor figurino

O Grande Hotel Budapeste

Vício Inerente

Caminhos da Floresta

Maligna

Sr. Turner

Melhor documentário em curta-metragem

Crisis Hotline

Joanna

Our Curse

The Reaper

White Earth

Melhor canção original

Everything is Awesome (Uma Aventura Lego)

Glory (Selma)

Grateful (Além das Luzes)

I'm Not Going to Miss You (Glen Campbell: I'll be Me)

Lost Stars (Mesmo Se Nada der Certo)

Melhor montagem

Sniper Americano

Boyhood

O Grande Hotel Budapeste

O Jogo da Imitação

Whiplash

Melhor maquiagem e cabelo

Foxcatcher

O Grande Hotel Budapeste

Guardiões da Galáxia

Melhor trilha sonora

O Grande Hotel Budapeste

O Jogo da Imitação

Interestelar

Sr. Turner

A Teoria de Tudo

Melhor design de produção

O Grande Hotel Budapeste

O Jogo da Imitação

Interestelar

Caminhos da Floresta

Sr. Turner

Melhor animação em curta-metragem

The Bigger Picture

The Dam Keeper

Feast

Me and My Moulton

A Single Life

Melhor curta-metragem

Aya

Boogaloo and Graham

Butter Lamp

Parvaneh

The Phone Call

Melhor edição de som

Sniper Americano

Birdman

O Hobbit: A Balha dos 5 Exércitos

Interestelar

Invencível

Melhores efeitos visuais

Capitão América 2: Soldado

Invernal

Guardiões da Galáxia

Planeta dos Macacos: O Confronto

Interestelar

X-Men: Dias de um Futuro Esquecido

CURIOSIDADES

Do Globo para o Oscar

Cinco ganhadores do Globo de Ouro desta temporada de 2015 foram indicados ao Oscar, comprovando o faro semelhante dos votantes nas duas premiações. Eles são Patricia Arquette (melhor atriz coadjuvante por Boyhood), Eddie Redmayne (melhor ator de drama por A Teoria de Tudo), Michael Keaton (melhor ator de comédia por Birdman), Julianne Moore (melhor atriz de drama por Para Sempre Alice) e J. K. Simmons (melhor ator coadjuvante por Whiplash).

Sobe-e-desce

Os nomes de dois filmes serão muito repetidos na noite deste domingo. Os campeões nas listas são Birdman e O Grande Hotel Budapeste. Ao todo, cada um tem nove indicações.

Trilha da não canção

A trilha sonora criada pelo baterista Antonio Sanchez não foi aceita pela academia para a disputa deste ano. Isso porque seus temas instrumentais executados por uma bateria não foram considerados canções.

Só estrangeiros

E os trilheiros norte-americanos devem estar em crise. Pela primeira vez, não há concorrentes na categoria nascidos no país do Oscar. Concorrem o francês Alexandre Desplat (duas indicações, por O Grande Hotel Budapeste e O Jogo da Imitação); o alemão Hans Zimmer (por Interestelar); o britânico Gary Yershon (Sr. Turner); e o islandês Johann Johannsson (A Teoria de Tudo).