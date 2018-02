Prêmio Goya consagra 'Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados'

Na Espanha dos anos 1960, um professor se apoia nas músicas dos Beatles para ensinar inglês a seus alunos. Ao descobrir que John Lennon estaria no País porque queria rodar um filme, ele sai atrás do ídolo e acaba encontrando pelo caminho um estudante que fugiu de casa e uma jovem. Este é o enredo de Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados, o grande vencedor do 28.º Prêmio Goya, o mais importante do cinema espanhol, entregue na noite de domingo em Madri.

O filme venceu seis das sete categorias em que concorria: melhor filme, diretor (David Trueba), ator (Javier Cámara), atriz revelação (Natalia de Molina), música (Pat Metheny) e roteiro original (David Trueba). Ganhou os principais prêmios, mas foi desbancado por Las Brujas de Zugarramurdi em número de estatuetas. O filme concorria a 10 e levou oito – destaque para Terele Pável, melhor atriz coadjuvante este ano.

La Gran Familia Española ficou com dois prêmios: ator coadjuvante (Roberto Álamo) e canção original (Do you Really Want to be in Love?, de Josh Rousese). Marian Álvarez, de La Herida, ganhou o Goya de melhor atriz. Javier Pereira, de Stockholm, foi o ator revelação.Caníbal ganhou em melhor direção de fotografia.

No total, foram premiados filmes em 28 categorias, incluindo a de melhor filme europeu, vencida por Amor, de Michael Haneke, e melhor filme ibero-americano. Azul y no tan Rosa garantiu para a Venezuela seu primeiro Goya. O filme de Miguel Ferrari deixou para trás Gloria (Chile), que está em cartaz no País, El Médico Alemán (Argentina/Espanha) e La Jaula de Oro (México/Espanha).