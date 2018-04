Première em Tóquio marca o retorno de 'Harry Potter'

Milhares de fãs, alguns fantasiados de magos com vestes longas e chapéus pontudos, fizeram fila em Tóquio nesta segunda-feira, 6, para assistir ao sexto episódio da série de filmes Harry Potter, deslanchando uma série de eventos semelhantes em outras partes do mundo.

Núcleo central do elenco da série 'Harry Potter': Rupert Grint (Ron), Emma Watson (Hermione) e Daniel Radcliffe (Harry). Foto: AP

Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o filme mais recente sobre o menino mago e seus amigos e inimigos na escola Hogwarts de magia, promete ação e romance, além da morte prevista de um personagem importante.

O filme fará sua estreia comercial nos cinemas do Japão e em todo o mundo em 15 de julho, dois anos após o quinto filme da série.

"Fiquei muito decepcionado quando a estreia foi adiada, no ano passado", disse o estudante universitário Yuta Endo, 19 anos, que assistiu ao quinto filme cinco vezes.

"Eu estava tão ansioso pela estreia. Me esforcei muito para conseguir um ingresso para a sessão de hoje."

No sexto filme da franquia, dirigido pelo britânico David Yates, Harry, sob o olhar atento do diretor de Hogwarts, professor Dumbledore, se prepara para a batalha final contra o malévolo lorde Voldemort, cuja ambição é dominar o mundo.

As tensões românticas também aumentam. Harry (Daniel Radcliffe) se apaixona por Ginny, e Ron (Rupert Grint) chama a atenção de Lavender Brown, provocando o ciúme de Hermione (Emma Watson).

Os cinco filmes Harry Potter lançados até agora já renderam 4,5 bilhões de dólares em vendas de ingressos em todo o mundo.

Mas há sinais de que a magia Potter esteja começando a perder força no Japão. A receita dos filmes de Harry Potter nas bilheterias do país totaliza 71,5 bilhões de ienes (751 milhões de dólares). O primeiro filme teve a maior bilheteria da história do cinema no país.

Desde então, a popularidade dos filmes vem caindo, tanto assim que o quinto filme rendeu menos da metade do primeiro.

"Alguns de meus amigos deixaram de ler os livros depois do quarto ou quinto", contou Minori Wada, estudante de 16 anos que disse ter lido todos os livros. "Mas eu serei fã para sempre."

Endo disse que está adiando a leitura do livro final da série."Ainda não estou preparado para o fim," disse ele.

Resta a ver quantos outros japoneses ainda se rendem ao encanto do mago Potter.