Oscar 2016: Leonardo DiCaprio entre os premiados; veja lista completa

Foram muitos anos e algumas indicações até que Leonardo DiCaprio ganhasse seu primeiro Oscar. Ele era o favorito entre os atores de sua categoria, e levou o prêmio num ano especialmente delicado para a Academia. Com nenhum ator negro concorrendo, houve ameaça de boicote à cerimônia realizada na noite de domingo, 28. Chris Rock, o apresentador, aproveitou seu discurso de abertura para tratar da questão. Fez muitas piadas e a plateia não sabia bem a hora de rir - e o quanto rir.

Entre os destaques da premiação, o Oscar, enfim, nas mãos do compositor Ennio Morricone e a apresentação de Lady Gaga, que não levou a estatueta pela canção Til It Happens to You, mas causou comoção ao convidar um coro de pessoas que já sofreram abuso sexual para cantar com ela.

Leonardo DiCaprio e Alejandro G. Iñarritu ganharam o Oscar por 'O Regresso', mas não deu para o filme. Spotlight desbancou a saga de vingança e violência filmada por Iñarritu.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira a lista dos premiados dos Oscar 2016

Roteiro original

Spotlight: Segredos Revelados

Roteiro adaptado

A Grande Aposta

Atriz coadjuvante

Alicia Vikander, por A Garota Dinamarquesa

Figurino

Mad Max: Estrada da Fúria (Jenny Beavan)

Design de produção

Mad Max: Estrada da Fúria

Maquiagem e cabelo

Mad Max: Estrada da Fúria (Lesley Vanderwalt, Elka Wardega e Damian Martin) -

Fotografia

O Regresso (Emmanuel Lubezki)

Montagem

Mad Max: Estrada da Fúria (Margaret Sixel)

Edição de som

Mad Max: Estrada da Fúria

Mixagem de som

Mad Max: Estrada da Fúria

Efeitos visuais

Ex Machina

Curta de animação

Bear Story

Animação

Divertida Mente

Ator coadjuvante

Mark Rylance (Ponte dos Espiões)

Documentário em curta-metragem

A Girl in the River: The Price of Forgiveness

Documentário

Amy

Curta-metragem

Stutterer

Filme estrangeiro

O Filho de Saul (Hungria)

Canção original

Writing's On The Wall, de Jimmy Napes/Sam Smith (007 contra Spectre)

Trilha sonora original

Os Oito Odiados (Ennio Morricone)

Direção

Alejandro G. Iñarritu (O Regresso)

Atriz

Brie Larson (O Quarto de Jack)

Ator

Leonardo DiCaprio (O Regresso)

Filme

Spotlight – Segredos Revelados