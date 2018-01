Premiado em Gramado, filme sobre a vida de Elis Regina ganha trailer; assista

Com sua voz única, Elis Regina conquistou o país com canções que dominaram as rádios brasileiras. Agora, é a vez do público se apaixonar pela cantora no cinema: no dia 24 de novembro estreia o longa Elis, uma cinebiografia sobre a artista de sorriso largo e sem papas na língua.

O filme apresenta alguns dos fatos mais importantes da vida da gaúcha, desde a chegada dela no Rio de Janeiro no dia do Golpe de 1964 até a maternidade, passando ainda por episódios como seu primeiro contato com Ronaldo Bôscoli, seu primeiro marido e pelo seu sucesso meteórico.

Quem carrega a missão de interpretar a cantora é a atriz Andréia Horta e o filme conta ainda com Lucio Mauro Filho, como Miéle e Caco Ciocler, como César Camargo Mariano. Em participações especiais destacam-se Rodrigo Pandolfo interpreta Nelson Motta, Isabel Wilker dá vida a Nara Leão e Icaro Silva atua no papel de Jair Rodrigues.

O filme foi vencedor de três Kikitos no 44º Festival de Gramado nas categorias melhor filme pelo júri popular, melhor atriz para Andréia Horta e melhor montagem para Tiago Feliciano. Elis foi rodado no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Paris entre agosto e setembro de 2015.