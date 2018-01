'Preciosa' lidera indicações de cinema dos NAACP Image Awards

O filme independente deu indicações de atuação à atriz novata Gabourey Sidibe e também a Mo'nique, Lenny Kravitz e a cantora Mariah Carey, além de ser indicado ao troféu de melhor filme e melhor direção (Lee Daniels).

Quando os prêmios forem entregues, em 26 de fevereiro, "Preciosa" vai competir por melhor filme com a montagem póstuma de Michael Jackson em concerto "This Is It", com "A Princesa e o Sapo", da Disney, que traz a primeira princesa negra do estúdio em um grande filme de animação, com "Invictus", história sobre rúgbi que acontece na África do Sul, e com "The Blind Side", sobre futebol americano.

No papel de uma mãe branca que adota um adolescente afro-americano sem-teto em "The Blind Side", Sandra Bullock também recebeu uma indicação a melhor atriz nos NAACP Image Awards. Ela vai competir com Sidibe, Anika Noni Rose por seu trabalho em "A Princesa e o Sapo", Sophie Okonedo por "Skin" e Taraji P. Henson por "I Can Do Bad All By Myself."

Na disputa por melhor ator, Morgan Freeman no papel do líder sul-africano Nelson Mandela em "Invictus" vai enfrentar Denzel Washington por "O Sequestro do Metrô", Idris Elba por "Obsessed", Jamie Foxx por "Código de Conduta" e Quinton Aaron por "The Blind Side."

Fundada em 1909, a NAACP (Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor) é a maior e mais antiga organização de defesa dos direitos civis dos Estados Unidos. A entidade lançou os Image Awards, evento anual que honra a diversidade racial em filmes, televisão, música e livros, há 41 anos.

O rapper Jay-Z liderou as indicações musicais com cinco citações, incluindo suas colaborações com Rihanna, Alicia Keys e Kanye West. Alicia Keys o seguiu, com três indicações.

Nas categorias de televisão, o drama médico "Grey's Anatomy" foi indicado em seis categorias, incluindo melhor drama, e as comédias "Everybody Hates Chris" e "Tyler Perry's House of Payne" ficaram com quatro cada.

(Reportagem de Jill Serjeant)