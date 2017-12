'Preciosa', 'Bastardos Inglórios' e 'Amor sem Escalas', favoritos

Os filmes Preciosa - uma história de esperança, Bastardos Inglórios e Amor sem Escalas se transformaram em favoritos ao 16º prêmio do Sindicato de Atores (SAG, na sigla em inglês), após conquistarem três indicações cada uma nesta quinta, 17.

Como mestres de cerimônia, os atores Chris O'Donnell e Michelle Monaghan se encarregaram de anunciar em Los Angeles a lista dos candidatos aos prêmios concedidos pelos atores de Hollywood e que serão entregues em 25 de janeiro.

Na categoria principal de melhor interpretação realizada em conjunto pelo elenco de um filme foram escolhidos Preciosa - uma história de esperança, Bastardos Inglórios, Guerra ao Terror, Nine e Educação, deixando Amor sem Escalas de fora.

Ao prêmio de melhor ator concorrem George Clooney por Amor sem Escalas, Jeff Bridges por Crazy Heart, Morgan Freeman por Mandela, o Invencível, Colin Firth por A Single Man e Jeremy Renner por Guerra ao Terror.

Para o prêmio de melhor ator coajuvante foram indicados Matt Damon por Mandela, o Invencível, Woody Harrelson por O Mensageiro, Christopher Plummer por A Última Estação, Stanley Tucci por Um Olhar do Paraíso e Christoph Waltz por Bastardos Inglórios, mesmos nomes que competirão como atores coadjuvantes no Globo de Ouro.

Para as atrizes, o prêmio SAG para melhor interpretação protagonista terá como adversárias a Sandra Bullock por O Lado Cego, Helen Mirren por A Última Estação, Carey Mulligan por Educação, Gabourey Sidibe por Preciosa - uma história de esperança e Meryl Streep por Julie & Julia.

Para o prêmio de atriz coadjuvante foram escolhidas Penélope Cruz por Nine, Mo'Nique por Preciosa - uma história de esperança, Diane Kruger por Bastardos Inglórios, Anna Kendrick e Vera Farmiga, ambas por Amor sem Escalas.

Cruz, Mo'Nique, Kendrick e Farmiga concorrerão também ao Globo de Ouro nessa mesma categoria e se consolidam como as quatro atrizes candidatas a levar o Oscar.

Quanto às séries de televisão, concorrem 30 Rock, Perto Demais e Dexter, estas duas últimas disputarão o título de melhor interpretação em um drama para televisão junto de The Good Wife, Mad Men e True Blood.

30 Rock competirá pelo prêmio de melhor trabalho de comédia para televisão junto com Curb your Enthusiasm, Glee, Modern Family e The Office.