Pré-estréia de 'Sex and The City' será em Londres, não em NY

A pré-estréia do filme Sex and the City: The Movie, baseado no seriado de grande sucesso que conta as aventuras de quatro amigas na cidade de Nova York, irá ocorrer, inusitadamente, em Londres. Veja também: Trailer de 'Sex and The City' O filme, com Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon e Kristin Davis, terá sua pré-estréia mundial no próximo dia 12 de maio na capital inglesa, duas semanas antes do lançamento em Nova York. "Em Londres será muito menor, o elenco inteiro não estará nem mesmo presente. Foi uma questão de calendário e de data", disse um porta-voz da distribuidora New Line Cinema. A estréia de gala será no dia 27 de maio no Radio Music Hall de Nova York, a cidade que para grande parte dos fãs é o quinto personagem de Sex and the City. Na ocasião, irá ocorrer uma festa beneficente no Museum of Modern Art, cujos lucros serão destinados à fundação de Caroline Kennedy, que ajuda financeiramente as escolas públicas nova-iorquinas.