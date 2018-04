Pré-estreia de 'Quatro Vidas de um Cachorro', nos EUA, é cancelada após divulgação de vídeo

Depois da repercussão negativa nas redes sociais de um vídeo em que mostra um adestrador forçando um cachorro pastor alemão a entrar numa piscina com águas turbulentas, a Universal Pictures e a produtora Amblin Entertainment do filme Quatro Vidas de um Cachorro, divulgaram em nota nesta quinta, 19, o cancelamento da pré-estreia do longa dirigido por Lasse Hallström, que seria neste final de semana em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Além da pré-estreia foram canceladas todas as entrevistas que estavam marcadas com o elenco e equipe do filme, mas o lançamento, previsto para o dia 26 de janeiro nos Estados Unidos, permanece, segundo a Universal Pictures.

“Não queremos que nada atrapalhe este filme que celebra o relacionamento entre homens e animais. Desde que essas imagens surgiram, a Amblin está em contato com o pessoal da segurança, treinadores e coordenadores de dublês para analisar o que aconteceu”, disse um porta-voz da Amblin, que produziu o filme, ao site TMZ.

As imagens do maltrato ao animal foram feitas durante as filmagens de Quatro Vidas de um Cachorro, no Canadá, em 2015, mas segundo a Amblin, o cachorro não teria sido forçado pelo adestrador a entrar na piscina com águas torrentes, o que aconteceu foi que ele, mesmo já tendo ensaiado a cena várias vezes, hesitou em entrar naquele momento em que as imagens foram gravadas.

“No dia da gravação, o Hercules (nome do cachorro) não quis fazer o que foi ensaiado, então nossa equipe interrompeu aquela tomada”, garantiu o porta-voz da Amblin ao site TMZ.