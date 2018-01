Praias paulistas estão apropriadas para o banho A maioria das praias do Litoral Norte de São Paulo está apropriada para o banho neste sábado, 3, com restrições apenas no Pontal da Cruz em São Sebastião, praia do Centro em Caraguatatuba, e Itaguá, Rio Itamambuca e Perequê-Mirim, em Ubatuba. Em Ilhabela todas estão apropriadas. Estas informações foram confirmadas pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). No Litoral Sul, as praias de Iguape e Ilha Comprida oferecem boas condições aos banhistas. Em Santos, sinal vermelho na praia José Menino. No Guarujá, apenas a praia de Perequê não está apropriada. Em São Vicente, as praias Milionários e Gonzaguinha apresentam restrições. Em Praia Grande as condições não estão apropriadas no Boqueirão, Real, Maracanã, Flórida, Guilhermina e Jardim Solemar. Peruíbe tem boas condições e em cinco das seis praias freqüentadas pelos banhistas, apenas a do Balneário S.J. Batista não oferece boas condições. Já em Mongaguá, todas as praias apresentam sinal vermelho neste sábado.