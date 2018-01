'Praia do Futuro', de Karim Aïnouz, é confirmado no Festival de Berlim

Foi confirmado nesta quarta-feira, 15, que o filme Praia do Futuro, dirigido por Karim Aïnouz, integrará a competição oficial do 64º Festival de Berlim. O último trabalho nacional a estar presente no renomado festival foi Tropa de Elite, de José Padilha, em 2008.

Esse é o quinto longa-metragem do diretor brasileiro, traz no elenco Wagner Moura, Jesuíta Barbosa e o alemão Clemens Schick. Feito em coprodução Brasil-Alemanha, foi rodado nos dois países. A história gira em torno de Donato (Wagner Moura), um experiente salva-vidas na Praia do Futuro, em Fortaleza. Ao fracassar pela primeira vez em um resgate, ele acaba conhecendo o alemão Konrad (Clemens Schick), amigo da vítima. Motivado pelas circunstâncias, Donato resolve recomeçar a sua vida em Berlim, deixando para trás a família. Anos mais tarde, Ayrton (Jesuíta Barbosa), o irmão mais novo, embarca para a Europa em busca daquele que considerava o seu herói.

“Trata-se de um filme sobre coragem, risco, viagem, aventura e liberdade. São personagens que não têm medo de largar tudo para começar a vida de novo. Querem pegar para si tudo o que o mundo tem a oferecer. São personagens destemidos, sem medo, velozes", define o cearense Aïnouz.