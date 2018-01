Pouca trama faz de 'Ninja' espetáculo de pancadaria

O ninja assassino é interpretado pelo astro multimídia coreano Rain, que além de fazer no cinema um lutador de artes marciais que mata pessoas, na vida real também é astro pop, dançarino, fez uma megaturnê em Las Vegas em 2006 e, segundo o site IMDB, ainda encontra tempo para colecionar sapatos.

A história passa-se em Berlim, onde curiosamente todo mundo fala inglês. A trama envolve Raizo (Rain), um ninja que pretende vingar a morte de sua amada, assassinada pelo mesmo clã que os treinava quando ainda eram adolescentes.

Entra em cena também a atriz Naomie Harris ("Extermínio"). Ela é Mika, uma agente da Europol tentando provar que o governo contrata ninjas para serviços suspeitos. Mas ela tem dificuldade em manter a concentração, uma vez que cada vez que seu caminho cruza com o de Raizo e ele raramente mantém sua camisa no lugar, ela não consegue tirar os olhos do seu corpo torneado.

"Ninja Assassino" parece uma versão descerebrada de "Kill Bill" - só que subtraindo o humor, a trama, a densidade dos personagens, a sagacidade de Quentin Tarantino, enfim. O que sobra é o sangue jorrando aos litros de braços, pernas e cabeças decepadas. O que na saga protagonizada por Uma Thurman era puro cinema estilizado, aqui McTeigue parece tentar vender com um aparente realismo.

Também que ninguém acuse "Ninja Assassino" de prometer mais do que entrega. Como deixam mais do que explícitas as poucas palavras do título, este é um filme sobre um ninja, mas não um ninja qualquer, e sim aquele que mata pessoas. Que ninguém espere encontrar nada além disso.

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb