Pôster do Oscar destaca frases famosas de filmes Palavras, frases e falas famosas de filmes como a lendária "Rosebud", do clássico Cidadão Kane de Orson Welles, ou "Frodo!" nome do personagem de O Senhor dos Anéis, vão ser o destaque do pôster oficial da festa de entrega do Oscar, marcada para o dia 25 de fevereiro, conforme publica o Hollywood Reporter. Cópias do pôster, que tem 68 cm por 100 cm, estão sendo vendidas a 25 dólares pelo site http://www.oscars.org, a página oficial da Academia Artes e Ciências Cinematográficas. "São falas inesquecíveis que hoje são ouvidas em conversas, reuniões, festas e na rua", disse o presidente da academia, Sid Ganis. Entre as falas famosas estão "Stella!", de Um Bonde Chamado Desejo, "Estou furioso e não vou agüentar mais isso", de Rede de Intrigas, "Levanta!", de Feitiço da Lua, além do "Você me conquistou no oi", de Jerry Maguire - A Grande Virada. Os indicados para a 79.ª edição do Oscar serão anunciados no dia 23 de janeiro.