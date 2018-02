Pôster do novo Batman é divulgado

SÃO PAULO - Foi divulgado na manhã desta terça-feira o primeiro pôster do próximo filme de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises. A terceira incursão do diretor no mundo do homem-morcego só entra em cartaz em julho do ano que vem, mas a expectativa já é enorme entre os fãs.

A nova franquia cinematográfica baseada no personagem da DC Comics começou em 2005, com Batman Begins, e continuou em 2008 com Batman: O Cavaleiro das Trevas, ambos sucessos absolutos de público e crítica. Confira abaixo o cartaz da conclusão da trilogia: