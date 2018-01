Possível Oscar pode ajudar Al Gore na corrida presidencial O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore concorre ao Oscar com um documentários sobre o meio ambiente que, caso seja premiado, poderia impulsionar sua pré-candidatura à presidência do país pelo Partido Democrata. Uma Verdade Inconveniente, documentário contra o aquecimento global, é o favorito para ganhar o Oscar da categoria. Al Gore vai assistir à cerimônia e a várias festas antes e depois da entrega do prêmio. Caso o filme seja premiado, o diretor Davis Guggenheim receberá a estatueta acompanhado por Al Gore. Os meios artísticos e liberais da costa oeste do país e de Washington comentaram, na sexta-feira, 24, sobre a possibilidade de outra aparição de Al Gore durante a cerimônia. O prêmio poderia coroar um ano repleto de êxitos a ele, que vendeu muito bem se livro, anunciou um plano para conter o aquecimento global em todos os continentes e foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Sua derrota para o presidente George W. Bush, nas eleições de 2000, é uma perda que muitos democratas ainda não assimilaram e um Oscar poderia ajudá-lo na disputa presidencial, apesar de Al Gore ter descartado essa possibilidade.