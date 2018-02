Portal Estadão faz cobertura especial do Oscar 2014

Tudo o que o cinéfilo precisa saber para acompanhar a fundo a cerimônia de entrega do 86.º Oscar estará em destaque neste final de semana na página de Cultura do Portal Estadão

No aquecimento para a entrega das estatuetas, matérias especiais começam a preparar para a cobertura, com especialistas como o músico e produtor João Marcelo Bôscoli avaliando os indicados a melhor canção original, o estilista Fause Haten analisando os figurinos finalistas e texto do diretor Otávio Martins sobre a atuação dos concorrentes.

Na tarde de domingo, o enviado especial a Los Angeles, Ubiratan Brasil, fala, na TV Estadão, sobre a expectativa para a cerimônia – e, na tarde de segunda, comentará o resultado com o crítico Luiz Carlos Merten.

Às 20h30 de domingo, quando as primeiras estrelas começarem a chegar ao Dolby Theatre, começará a cobertura ao vivo da cerimônia, a começar pelo tapete vermelho, com comentários e material exclusivo que aprofundará a experiência do leitor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Às 22 horas, com o início da cerimônia, a experiência de segunda tela será enfatizada com o anúncio dos vencedores, participação de nossos críticos e material de apoio que trará detalhes como dados biográficos, filmografia e a opinião de nossos jornalistas sobre os resultados. Até lá, leia na página de Cultura informações sobre todos os filmes indicados.