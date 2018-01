'Por vidas e por cultura, vale a pena lutar', diz George Clooney sobre seu novo filme, 'Os Caçadores de Obras-Primas'

Um grupo de sete homens que se aventuram pela Europa em plena Segunda Guerra Mundial com uma missão muito específica: salvar obras-primas das mãos dos nazistas. Na lista, quadros de Michelangelo, esculturas de Leonardo Da Vinci, obras de Pablo Picasso, Monet, Degas, Rambrandt e tantos outros mestres cujos trabalhos foram pilhados de coleções privadas (principalmente de colecionadores judeus)e seriam ou mandados para o 'Museu de Hitler' ou destruídos.

Esta é a premissa de Caçadores de Obras-Primas, que faz sua pré-estreia mundial na abertura do Festival de Berlim, em 6 de fevereiro. Trata-se também do novo filme dirigido por George Clooney, que também atura no longa, e que reúne um elenco estelar, formado por nomes como Cate Blanchett, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Grant Heslov, entre outros.

"A diferença entre Boa Noite e Boa Sorte (filme anterior dirigido por Clooney) é que eu aprendi muito entre um e outro. Entre outras coisas que o o trabalho de dirigir, escrever e produzir é diferente de atuar. Adoro os dois. E acho que dirigir e escrever é uma função que precisa de muita criatividade. E eu gosto muito disso", declarou Clooney. "Trabalhei com grandes diretores na minha carreira de ator e pude aprender muito observando-os trabalhar", continuou o diretor, para quem o mais difícil foi dirigir a si mesmo. "Imagina eu dizendo: 'Isso, George! Você foi muito bem", brincou.

Sobre a inspiração do filme, baseado no livro Caçadores de Obras-Primas - Salvando a Arte Ocidental da Pilhagem Nazista, de Robert Edsel, que relata a história real de um grupo encarregado de salvar e devolver obras de arte roubadas pelo exército alemão durante a Segunda Guerra, Clooney afirmou que o assunto pode levantar atenção para a questão de que até hoje centenas de obra ou continuam desaparecidas ou não foram devolvidas a seus donos originais. "Isso, do roubo e destruição de obras da humanidade, não é algo do passado. Acontece agora na Síria, aconteceu no Iraque. É um assunto real e urgente", declarou o diretor.

Quando questionados sobre se, a exemplo de questão feita no filme, vale a pena perder a vida para salvar uma obra de arte, o elenco respondeu em coro: "Não se trata de salvar um quadro, uma escultura, mas sim de uma cultura. Não seriam apenas obras que seriam destruídas, mas o registro de uma civilização, da cultura de um povo. Por vidas e por cultura, vale a pena lutar."