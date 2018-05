'Por El Camino' é eleito o melhor filme do 3º Hollywood Brazilian Film Festival

O longa-metragem Por el Camino, de Charly Braun, foi o vencedor da categoria Melhor Filme do Hollywood Brazilian Film Festival, realizado entre os dias 1º e 4 de junho em Los Angeles, Califórnia, EUA. O Melhor Curta foi o filme Contagem, dos diretores Gabriel Martins e Maurílio Martins.

Ambos foram eleitos pela comissão julgadora do evento, que avaliou 18 produções independentes, que constituem o primeiro filme de cada diretor. Entre os jurados estavam Ernest Hardy, Shaz Bennett, Pedro Kos, Hebe Tabachnik, Ellen Pittleman e Claudio Marcelo Reis.

Por el Camino traz no elenco os atores Esteban Feune de Colombi, Jill Mulleady Jill, Guilhermina Guinle e Naomi Campbell. A fotografia é de Pablo Ramos e Bruno Alzaga e a edição de Fernando Coster e do diretor Braun.

O filme foi rodado no Brasil e no Uruguai, em 2010. Conta a aventura de um jovem argentino, Santiago, que decide ir ao Uruguai conhecer um terreno deixado por seus pais. Ao chegar, ele conhece Juliette, uma jovem belga em busca de um amor do passado e uma nova vida.

O curta Contagem traz a dupla Gabriel Martins e Maurílio Martins como diretores, produtores, roteiristas e editores. Com 18 minutos de duração, tem em seu elenco os atores Kelly Crifer, Leo Pyrata, Bárbara Colen, Osman Rocha Alcântara e Robert Frank. Retrata um acontecimento, quatro pessoas e a cidade de Contagem, Minas Gerais.

Esta foi a terceira edição do Hollywood Brazilian Film Festival, idealizado pela brasileira Talize Sayegh, que vive em Los Angeles há 22 anos. O evento teve a co-produção da Agência Puzzle, sob o comando de Guilherme Trementócio e teve como grande patrocinador a LG Electronics. O foco do evento é mostrar o talento do cinema brasileiro ao mercado internacional e viabilizar as grandes produções e investimentos no Brasil.