Pompa de 'A Grande Noite' fica só no título

Ele se diz o punk mais velho da Europa. Tem tudo para ser. Pela cara devastada pelo tempo, a afirmação de Benoit, aliás Not (Benoît Poelvoorde), faz sentido.

Tem também um irmão certinho, Jean-Pierre (Albert Dupontel), que trabalha numa loja de colchões. Mas, pela história, a gente vai ver que ele também não é tão careta assim. A família, pai e mãe, que possui um pequeno restaurante, cuja base de alimentação são as batatas, parece ajustada, embora a mãe tenha ar de maluquinha. O que comprova, depois, que as aparências nunca enganam, pelo menos no cinema.

