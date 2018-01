Policial 'Os Reis da Rua' traz Keanu Reeves e Forest Whitaker

O policial Os Reis da Rua, que estréia no circuito nacional nesta sexta-feira, 17, tem semelhanças com o filme brasileiro Tropa de Elite, vencedor de várias prêmio como o Urso de Ouro em Berlim. A principal delas é abordar o universo dos policiais que, investidos da máxima autoridade, tornam-se tão ou mais criminosos do que os bandidos. Veja também: Trailer de 'Os Reis da Rua' Trailer de 'Viva Zapatero' Trailer de 'Quebrando a Banca' Tom Ludlow (Keanu Reeves) é um detetive de Los Angeles. Mergulhado num inferno pessoal depois da morte da mulher, ele tornou-se autodestrutivo, bebendo ao volante e tratando com violência todos os suspeitos que atravessam seu caminho. Ludlow é do tipo que não costuma deixar sobreviventes de suas ações. Isto acontece no estouro do cativeiro de duas garotas sequestradas, em que ele mata todos os presentes no local. Depois da execução, ele se dedica a mudar o cenário para alegar "resistência". O tempo todo, esta história do famoso escritor James Ellroy (de L.A. Confidencial e Dália Negra) procura justificar os excessos dos policiais. Ludlow, o herói desta história, é ultraviolento, embora não seja corrupto. Comporta-se como um justiceiro com direito a extravasar todas as suas neuroses contra os alvos que se apresentarem. Num determinado momento, a vítima desta raiva é um antigo parceiro, Terrence Washington (Terry Crews), que não aprova a transformação do ex-amigo em capanga do capitão Jack Wander (Forest Whitaker). E, supostamente, Terrence estaria abrindo a boca contra Ludlow a um corregedor da força policial, capitão James Biggs (Hugh Laurie, da série House). Num dia em que, mais uma vez, vai tentar acertar com as próprias mãos as diferenças com o ex-parceiro Terrence, este é assassinado de maneira suspeita, dentro de uma lanchonete. Estando no lugar onde não deveria estar, Ludlow depende, mais uma vez, do acobertamento de seu fiel capitão contra seus excessos. Mas foi ele mesmo quem matou Terrence? Alguns, como Biggs, pensam que sim e, mais do que nunca, o investigam. A partir da morte do ex-amigo, porém, Ludlow relembra alguns de seus bons sentimentos do passado. Novamente, quer esclarecer a coisa toda por seus próprios meios, impondo-se ao novato detetive encarregado do caso, Paul Diskant (Chris Evans). Frequentando os círculos mais perigosos de gângsters e traficantes de Los Angeles, os dois encaram a morte de frente. Ludlow, com um instinto suicida e que não inspira muita simpatia, parece mais um vingador desajustado, chefiado por um capitão à altura. Neste papel, aliás, Forest Whitaker está mais do que nunca parecido com o papel que lhe deu o Oscar em 2007, em O Último Rei da Escócia. Parece um Idi Amin de terno, para se encaixar na paisagem de Los Angeles.