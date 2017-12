Polícia investiga origem das drogas que mataram Heath Ledger

Agentes federais começaram a investigar a procedência dos remédios que causaram a morte, em 22 de janeiro, do ator australiano Heath Ledger, segundo noticiou a rede de televisão CNN nesta sexta-feira, 29. A CNN informou que os agentes federais estão tentando determinar se os remédios ingeridos por Ledger, de 28 anos de idade, foram prescritos de forma legal. Os investigadores estão centrados em dois médicos, um da Califórnia e outro do Texas. Após a morte do ator em seu apartamento em Nova York, o escritório legista da cidade afirmou que seu falecimento foi acidental e se deu pela intoxicação resultante dos efeitos combinados de seis tipos diferentes de remédios. As drogas encontradas no corpo de Ledger são prescritas habitualmente para combater a dor e ansiedade e induzir o sono.