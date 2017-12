Polícia investiga a morte de Brittany Murphy, de 32 anos

Os motivos da inesperada morte da atriz Brittany Murphy, de 32 anos, que ganhou fama ao participar de filmes como As Patricinhas de Beverly Hills, Recém-Casados e 8 Mile - Rua das Ilusões, que aparentemente ocorreu por causas naturais, está sendo investigada pela polícia, segundo informaram oficiais.

Brittany morreu por volta das 10 horas da manhã de domingo, 20, no Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, de parada cardíaca. Ela foi levada, pelo serviço de emergência dos bombeiros, que respondeu a um pedido de seu marido, o roteirista britânico Simon Monjack, em sua casa em Hollywood Hills, onde morava também com sua mãe.

O coronel Ed Winter disse que Brittany teve uma parada cardíaca no banheiro e agora as autoridades estão investigando seu histórico médico. Citando fontes não identificadas, o site de celebridades TMZ, que deu a notícia da morte da atriz (e foi o site que também noticiou em primeira mão a morte de Michael Jackson) disseram que ela estava tomando vários medicamentos e que tinha vomitado bastante no domingo pela manhã, queixando-se aos seus familiares de que estava se sentindo muito mal.

O oficial da polícia disse que a causa da morte pode demorar para ser determinada, até que os testes toxicológicos requisitados fiquem prontos, mas "aparentemente foi uma morte natural", disse Winter. Segundo o policial a autópsia deve começar hoje ou amanhã.

Uma vizinha, Clare Staples, relatou que viu como os bombeiros tentavam reanimar a atriz no domingo pela manhã. Acrescentou que Murphy estava em uma cama e "parecia que estava morta". O marido, que vestia um pijama e estava sem sapatos estava aturdido, enquanto os bombeiros tentavam reanimá-la", disse Clara. "Foi tudo muito trágico", acrescentou.

O pai da atriz, Angelo Bertolotti, disse que ficou sabendo da morte da filha pelo seu filho, irmão dela e se sentia desolado. "Ela foi um doce de pessoa desde que nasceu, todos a amavam", disse ele, que se divorciou da mãe de Brittany quando ela era criança e ão via a filha há alguns anos.

O agente de Brittany, Nicole Perna, divulgou uma nota dizendo: "Nesse momento de tristeza, a família agradece o amor e apoio dos fãs e tudo o que deseja é respeito por sua privacidade".

Nascida em 10 de novembro de 1977, em Atlanta (Georgia), Brittany Murphy cresceu em New Jersey e começou ainda adolescente sua carreira como atriz, ao participar de várias séries de televisão, depois de mudar-se com sua mãe para Los Angeles.

Ganhou fama no cinema com o filme "As Patricinhas de Beverly Hills", que protagonizou em 1995 junto a Alicia Silverstone.

Também apareceu em outros filmes de sucesso, como "8 Mile - Rua das Ilusões" (2002), onde atuou junto ao rapper Eminem, e "Sin City - A Cidade do Pecado" (2005).

Os fãs dos desenhos animados lembrarão também dela como a voz de Luanne Platter na série para TV "O Rei do Pedaço".

Após uma breve relação com Ashton Kutcher, com quem contracenou em "Recém-Casados", em 2007 se casou com Monjack. Em seu perfil do Twitter, Kutcher comentou a morte da atriz. "Hoje o mundo perdeu um pedaço do amanhecer do sol. Minhas profundas condolências para a família de Brittany, seu marido e sua incrível mãe, Sharon", diz o perfil de Kutcher.

Seu último trabalho no cinema ocorreu recentemente, no novo filme de Sylvester Stallone Os Mercenários (The Expendables), previsto para estrear em 2010.

A data da cerimônia fúnebre ainda não foi anunciada.